Украина начала разрабатывать с союзниками декларацию о воздушном щите, - Ермак

По его словам, российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры будут продолжаться. Из-за этого нашей стране до наступления зимы необходима эффективная противоракетная оборона.

"Поэтому Украина вместе с ближайшими союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите", - отметил Ермак.

Он детализировал, что сейчас Украина намерена построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны, что будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента.