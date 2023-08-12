Україна почала реєструвати судна для проходу коридорами у Чорному морі

Він наголосив, що судновласників та капітанів суден було попереджено про загрозу з боку російського флоту та мінну небезпеку у Чорному морі.

"Тому, звісно, це все буде відбуватися під наглядом Збройних сил України. Усе можливе, що від нас залежить, щодо забезпечення безпеки, ми робимо. І зараз уже відкрита реєстрація, координатор уже працює", - сказав речник.

При цьому Плетенчук не розкрив подробиць про кількість суден, які вже пройшли реєстрацію. Він зазначив, що "наразі всі подробиці щодо цього заходу ми поки що розкривати не можемо".

Також Україна поки не визначилася з термінами, скільки діятимуть коридори у Чорному морі.

"Ці терміни зараз ще не визначені. Насправді той стан, у якому все це працює, він теж, на жаль, є таким, що обумовлений тими подіями, які відбуваються в Чорному морі, тому що у нормальній ситуації все це відбувається набагато ширше, простіше і безпечніше", - пояснив він.

За словами речника, тимчасові коридори повинні допомогти у подоланні міжнародної гуманітарної кризи, а також дати можливість компаніям забрати судна, які перебувають у "гуманітарному полоні" через агресію Росії.

Коридори у Чорному морі

Як повідомлялося, через майже місяць після того, як РФ вийшла з "зернової угоди" Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ.

Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Пізніше командувач ВМС України Олег Чалик пояснив, що коридор у Чорному морі буде прозорим, а на кораблі поставлять камери, щоб засвідчити, що це лише гуманітарна місія.

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