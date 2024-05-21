Україна почала переговори зі Швецією про гарантії безпеки

Зазначається, що вони розпочалися на виконання доручення президента Володимира Зеленського та в продовження його нещодавньої телефонної розмови з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу президента держави Андрій Єрмак, але сьогоднішній раунд переговорів провів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

Фото: Переговори (president.gov.ua)

"Вдячні Швеції за значну підтримку України, зокрема військову, у протистоянні повномасштабній російській агресії. Важливо, що сьогодні ми ведемо переговори зі Швецією як із новим членом НАТО", - наголосив Жовква.

Він додав, що Україна розраховує на подальше поглиблення двостороннього безпекового співробітництва зі Швецією за всіма стратегічними напрямами, що знайде відображення у двосторонній угоді. Сторони детально обговорили положення проєкту документа та узгодили подальші кроки з метою забезпечення якнайшвидшої його фіналізації та подальшого підписання.