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Україна почала переговори зі Швецією про гарантії безпеки

Архівне фото: заступник глави Офісу президента Ігор Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Україна розпочала переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки зі Швецією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Зазначається, що вони розпочалися на виконання доручення президента Володимира Зеленського та в продовження його нещодавньої телефонної розмови з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу президента держави Андрій Єрмак, але сьогоднішній раунд переговорів провів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

Фото: Переговори (president.gov.ua)

"Вдячні Швеції за значну підтримку України, зокрема військову, у протистоянні повномасштабній російській агресії. Важливо, що сьогодні ми ведемо переговори зі Швецією як із новим членом НАТО", - наголосив Жовква.

Він додав, що Україна розраховує на подальше поглиблення двостороннього безпекового співробітництва зі Швецією за всіма стратегічними напрямами, що знайде відображення у двосторонній угоді. Сторони детально обговорили положення проєкту документа та узгодили подальші кроки з метою забезпечення якнайшвидшої його фіналізації та подальшого підписання.

Гарантії безпеки для України

Низка країн Заходу вже підписали з Україною угоду щодо гарантій безпеки, при цьому Британія опинилася серед цих країн першою.

У процесі підготовки підписання перебуває угода зі США. Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна за першої ж нагоди підпише угоду про гарантії безпеки зі Словенією.

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