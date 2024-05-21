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Украина начала переговоры со Швецией о гарантиях безопасности

Архивное фото: заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина начала переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности со Швецией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Отмечается, что они начались во исполнение поручения президента Владимира Зеленского и в продолжение его недавнего телефонного разговора с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса президента государства Андрей Ермак, но сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Фото: Переговоры (president.gov.ua)

"Благодарны Швеции за значительную поддержку Украины, в частности военную, в противостоянии полномасштабной российской агрессии. Важно, что сегодня мы ведем переговоры со Швецией как с новым членом НАТО", - подчеркнул Жовква.

Он добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества по безопасности со Швецией по всем стратегическим направлениям, что найдет отражение в двустороннем соглашении. Стороны подробно обсудили положения проекта документа и согласовали дальнейшие шаги с целью обеспечения скорейшей его финализации и дальнейшего подписания.

Гарантии безопасности для Украины

Ряд стран Запада уже подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, при этом Британия оказалась среди этих стран первой.

В процессе подготовки подписания находится соглашение с США. Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина при первом же случае подпишет соглашение о гарантиях безопасности со Словенией.

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