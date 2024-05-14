ua en ru
Вт, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна почала переговори з Люксембургом про гарантії безпеки

Вівторок 14 травня 2024 18:41
UA EN RU
Україна почала переговори з Люксембургом про гарантії безпеки Архівне фото: заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Україна почала вести переговори з Люксембургом на тему укладення договору про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Зазначається, що про початок роботи над документом домовилися президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден під час телефонної розмови напередодні.

Українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак, але сьогоднішній раунд переговорів провів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

Фото: Переговори (president.gov.ua)

"Ми вдячні Люксембургу за незмінну підтримку та прояв лідерства, зокрема в таких питаннях, як співголовування в ІТ-коаліції, військова допомога, підтримка членства України в ЄС і НАТО. Переконаний, усе це буде відображено в нашій безпековій угоді", - зазначив Жовква.

Під час перемовин сторони грунтовно опрацювали текст проєкту угоди, обговорили зміст окремих положень та узгодили подальші кроки.

Гарантії безпеки України

Низка країн Заходу вже підписала з Україною угоди про безпеку, першою стала Британія. Цей процес стартував після саміту НАТО у Вільнюсі.

Reuters раніше повідомляло, що Європейський союз уже розробив двосторонню угоду про гарантії безпеки, яку можуть підписати з Україною цього літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Євросоюз НАТО Люксембург Офіс президента
NEWS
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть