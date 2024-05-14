Украина начала переговоры с Люксембургом о гарантиях безопасности

Украина начала вести переговоры с Люксембургом на тему заключения договора о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

Отмечается, что о начале работы над документом договорились президент Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден во время телефонного разговора накануне.

Украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак, но сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Фото: Переговоры (president.gov.ua)

"Мы благодарны Люксембургу за неизменную поддержку и проявление лидерства, в частности в таких вопросах, как сопредседательство в ИТ-коалиции, военная помощь, поддержка членства Украины в ЕС и НАТО. Убежден, все это будет отражено в нашем соглашении по безопасности", - отметил Жовква.

Во время переговоров стороны основательно проработали текст проекта соглашения, обсудили содержание отдельных положений и согласовали дальнейшие шаги.