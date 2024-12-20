ЄС має конфіскувати заморожені активи РФ для компенсації Україні, - єврокомісар

Про це заявив комісар з економіки ЄС Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg .

"Ми, безумовно, повинні вивчити і опрацювати всі варіанти", - сказав він.

За його словами, у міжнародному праві існує усталений принцип, згідно з яким агресор несе відповідальність за шкоду, яку він завдає.

"Тому ми повинні знайти способи змусити Росію заплатити за шкоду, яку вона завдає в Україні", - додав він.

За даними Bloomberg, дипломатична служба ЄС проводить нові оцінки фінансового та економічного ризику конфіскації російських активів і передачі їх Україні. Обговорення отримало новий імпульс, оскільки блок стикається з ризиком скорочення або припинення допомоги США Києву після інавгурації Дональда Трампа.

Досі ЄС і країни "Великої сімки" використовували прибуток, отриманий від санкціонованих російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів, для надання допомоги Україні. Згідно з планом "Великої сімки", союзники Києва схвалили механізм, в якому прибуток буде використовуватися для підтримки кредитного пакета в розмірі 50 млрд євро для Києва.

Euroclear, клірингова компанія зі штаб-квартирою в Брюсселі, володіє найбільшим пакетом заморожених активів Росії на загальну суму 180 млрд євро. Валері Урбен, її генеральний директор, попередила, що конфіскація активів буде ризикованою.

Кілька держав-членів, включно з Німеччиною, Бельгією та Люксембургом, а також ЄЦБ, як і раніше, занепокоєні тим, що конфіскація може порушити принцип імунітету держави відповідно до міжнародного права і вплинути на євро як резервну валюту, а також на фінансову стабільність єврозони.

Юридичне обґрунтування

Домбровскіс заявив, що будь-який варіант має бути "юридично обґрунтованим", щоб витримати потенційне судове переслідування, водночас він применшує ризики для фінансової стабільності.

"Ми вже зробили важливий крок, коли заморозили ці активи, а потім постало питання про фінансову стабільність або наслідки для євро, - сказав він. - Але ми бачимо, що ці ризики для фінансової стабільності не матеріалізувалися".

ЄС уже є одним із найбільших донорів України, включно з пакетом допомоги в розмірі 50 млрд євро на період 2024-2027 років, який надають окремо від кредиту, підтримуваного країнами G7.