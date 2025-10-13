Україна почала обговорювати з партнерами імпорт газу на тлі атак РФ, - Зеленський

"Вони (росіяни - ред.) атакують наші газові сховища, водопостачання і загалом нашу газову інфраструктуру, тому ми почали говорити про імпорт газу. У нас є наші оцінки, що нам може знадобитися, але переважно мова йде про кошти. Станом на зараз, газ - це не проблема", - сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, проблема - це мати достатньо коштів для того, щоб закупити цей газ.

"Ми розуміємо, де можна його закупити, ми знаємо, яка ціна. У нас є партнери, які готові постачати й зараз не питають про кошти", - зазначив президент.

Мова про європейських, зокрема норвезьких, партнерів.

"І також це можуть бути представники Середнього Сходу. Ми також на ці відносини спиралися минулої зими. Ми розуміємо, де закупити газ, але знову ж таки питання, де отримати достатньо коштів. Але нам все вдасться", - додав Зеленський.