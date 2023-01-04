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Україна почала готуватися до війни з Росією ще у грудні 2019, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна розпочала підготовку до війни з Росією ще у грудні 2019 року.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Якби держава не була готова до війни, то за 3-5 днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували", - наголосив він.

За його словами, вирішальним на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було те, що весь український народ став на захист своєї Батьківщини.

Данілов повідомив, що Кремль мав два плани, згідно з якими за три дні мали захопити Київ, а за три тижні дійти до Львова.

"У них було два плани. Перший план у них був: до 7 березня вони мали закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя, що стосується Києва. Це був крайній термін, і саме в цей день прибував один громадянин Росії, а в минулому громадянин України Янукович перебував у Мінську, тому що він мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни. А потім був наступний етап, який вони планували", - розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що у разі потреби українські військові можуть зайти на територію Російської Федерації.

Крім того, повідомлялося, як удари по території Росії можуть змінити хід війни РФ проти України.

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Олексій ДаніловВійна Росії проти України