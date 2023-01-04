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Украина начала готовиться к войне с Россией еще в декабре 2019, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина начала подготовку к войне с Россией еще в декабре 2019 года.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Если бы государство не было готово к войне, то за 3-5 дней россияне имели бы тот успех, на который они рассчитывали", - подчеркнул он.

По его словам, решающим в начале полномасштабного вторжения России в Украину стало то, что весь украинский народ стал на защиту своей Родины.

Данилов сообщил, что у Кремля было два плана, согласно которым за три дня должны были захватить Киев, а за три недели дойти до Львова.

"У них было два плана. Первый план у них был: до 7 марта они должны были закончить полностью то, что касается Левобережья, что касается Киева. Это был крайний срок, и именно в этот день прибывал один гражданин рф, а в прошлом гражданин Украины Янукович, находился в Минске, потому что он должен был 7 марта уже находиться в других городах на территории нашей страны. А потом был следующий этап, который они планировали", - рассказал секретарь СНБО.

Напомним, ранее Данилов заявил, что в случае необходимости украинские военные могут зайти на территорию Российской Федерации.

Кроме того, сообщалось, как удары по территории России могут изменить ход войны РФ против Украины.

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Алексей ДаниловВойна России против Украины