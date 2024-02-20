Україна побудувала 10 ГВт відновлюваної енергетики завдяки "зеленому" тарифу, - держтрейдер

Дія зеленого тарифу для стимулювання будівництва електростанцій відновлюваної енергетики дозволила залучити Україні великий обсяг інвестицій в цей напрямок і це дозволило мати на початок російського вторгнення майже 10 ГВт потужності зеленої генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника напряму зеленої енергетики держкомпанії "Енергетична компанія України" Іллю Притулу.

"Зелений тариф колись був дуже потужний механізм, який дозволив як магнітом приманити інвестиції в Україну, в т.ч. іноземні", - сказав Притула.

За його словами, підтримка галузі ВДЕ з боку держави допомогла на початок 2022 року мати майже 10 ГВт потужностей генерації ВДЕ.

Водночас він нагадав, що сектор зеленої енергетики переживає тяжкі часи через заборгованість державного "Гарантованого покупця" за вже вироблену електроенергію. За цих обставин, на думку представника ЕКУ, частина виробників переходить працювати в ринкові умови.

"Не слід забувати, що механізм зеленого тарифу обмежений в часі і вже у 2030 році він перестане існувати. Тож вихід (всієї галузі ВДЕ, - ред.) на вільний ринок це лише питання часу", - зазначив Притула.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що галузь відновлюваної енергетики в Україні потребує повного погашення старих боргів та заходів від держави, щоб вони не накопичувалися надалі, вважає Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики