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Украина построила 10 ГВт возобновляемой энергетики благодаря "зеленому" тарифу, - гострейдер

Вторник 20 февраля 2024 19:20
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Украина построила 10 ГВт возобновляемой энергетики благодаря "зеленому" тарифу, - гострейдер Фото: Украина построила 10 ГВт возобновляемой энергетики благодаря "зеленому" тарифу (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Действие зеленого тарифа для стимулирования строительства электростанций возобновляемой энергетики позволило привлечь Украине большой объем инвестиций в это направление, что позволило иметь к началу российского вторжения почти 10 ГВт мощности зеленой генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя направления зеленой энергетики госкомпании "Энергетическая компания Украины" Илью Притулу.

"Зеленый тариф когда-то был очень мощным механизмом, который позволил как магнитом приманить инвестиции в Украину, в т.ч. иностранные", - сказал Притула.

По его словам, поддержка отрасли ВИЭ со стороны государства помогла к началу 2022 года иметь почти 10 ГВт мощностей генерации ВИЭ.

В то же время, он напомнил, что сектор зеленой энергетики переживает тяжелые времена из-за задолженности государственного "Гарантированного покупателя" за уже произведенную электроэнергию. В этих обстоятельствах, по мнению представителя ЭКУ, часть производителей переходит работать в рыночные условия.

"Не следует забывать, что механизм зеленого тарифа ограничен во времени и уже в 2030 году он перестанет существовать. Так что выход (всей отрасли ВИЭ, - ред.) на свободный рынок это лишь вопрос времени", - отметил Притула.

Напомним, ранее сообщалось, что отрасль возобновляемой энергетики в Украине нуждается в полном погашении старых долгов и мер от государства, чтобы они не накапливались в дальнейшем, считает Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики

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