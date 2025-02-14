Україна не планувала переговорів в Саудівській Аравії наступного тижня, - ОП

Заяви Трампа про переговори

Варто додати, що Трамп 12 лютого зідзвонився з російським диктатором Володимиром Путіним, а пізніше з президентом України Володимиром Зеленським. Президент США заявив, що хотів би зустрітися з Путіним і не виключив, що зустріч може пройти у Саудівській Аравії.

Трамп не озвучив імовірної дати такої зустрічі. У Кремлі теж заявили, що нібито Трамп і Путін доручили своїм помічникам почати підготовку до зустрічі.

Крім того, вчора Трамп анонсував зустріч представників України, США та Росії на Мюнхенській конференції з безпеки. Але радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заперечив, що Україна збирається вести розмови з росіянами.

"За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", - сказав він.

При цьому голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген заявив, що представників РФ не буде на конференції, оскільки вони не отримали акредитацію. Росіяни не беруть участь у конференції з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Відомо, що сьогодні президент Володимир Зеленський проведе зустріч з віце-президентом США Джей Ді Венсом на полях конференції у Мюнхені.

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