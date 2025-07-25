Україна планує запустити міжнародне виробництво дронів для війни, - Зеленський

Зеленський пояснив, що Україна рухає питання щодо експорту озброєнь у форматі лінії виробництв за кордоном.

"Хочеться швидше, всюди все дуже довго. В Данії, в Норвегії, з Німеччиною ми проговорюємо це питання. Є великий позитив. З Данією ми домовилися. Тобто ми знайшли такий хід", - зауважив Зеленський.

Він пояснив, що, наприклад, Данія матиме лінії виробництва далекобійних дронів. Вони туди дадуть додаткові гроші, після чого будуть вироблені та передані до України далекобійні дрони. Така схема працюватиме на час війни в Україні.

"Ця лінія 50 на 50, з приватним сектором. Але після війни потім вони будуть накопичувати для себе. Для своєї армії", - зазначив він.

Зеленський також відзначив, що тривають перемовини з американським президентом Дональдом Трампом.

"Ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", - підсумував глава України.