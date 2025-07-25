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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина планирует запустить международное производство дронов для войны, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Украина уже договорилась с Данией о запуске совместной линии по производству дальнобойных дронов. Тем временем продолжаются переговоры с США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский пояснил, что Украина двигает вопрос об экспорте вооружений в формате линии производств за рубежом.

"Хочется быстрее, везде все очень долго. В Дании, в Норвегии, с Германией мы проговариваем этот вопрос. Есть большой позитив. С Данией мы договорились. То есть мы нашли такой ход", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что, например, Дания будет иметь линии производства дальнобойных дронов. Они туда дадут дополнительные деньги, после чего будут произведены и переданы в Украину дальнобойные дроны. Такая схема будет работать на время войны в Украине.

"Эта линия 50 на 50, с частным сектором. Но после войны потом они будут накапливать для себя. Для своей армии", - отметил он.

Зеленский также отметил, что продолжаются переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

"Мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10-20-30 миллиардов долларов", - подытожил глава Украины.

Производство вооружения в Украине

Стоит отметить, что с началом полномасштабной войны Украина нарастила производство оружия и разработку новых технологий, которые уже используются на фронте.

Так, украинские разработчики создали уникальные морские дроны Magura, которые используют воины Главного управления разведки Минобороны. Именно эти беспилотники уничтожают российский флот и другие объекты врага в море.

По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Украина планирует нарастить этот показатель.

Подробный разбор, почему нашей стране стоит открыть экспорт оружия, можно узнать в материале РБК-Украина.

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