Украина планирует запустить международное производство дронов для войны, - Зеленский

Зеленский пояснил, что Украина двигает вопрос об экспорте вооружений в формате линии производств за рубежом.

"Хочется быстрее, везде все очень долго. В Дании, в Норвегии, с Германией мы проговариваем этот вопрос. Есть большой позитив. С Данией мы договорились. То есть мы нашли такой ход", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что, например, Дания будет иметь линии производства дальнобойных дронов. Они туда дадут дополнительные деньги, после чего будут произведены и переданы в Украину дальнобойные дроны. Такая схема будет работать на время войны в Украине.

"Эта линия 50 на 50, с частным сектором. Но после войны потом они будут накапливать для себя. Для своей армии", - отметил он.

Зеленский также отметил, что продолжаются переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

"Мы договорились, что они будут покупать у нас дроны. Есть такая договоренность. Я поставил задачу Умерову, Шмыгалю и Камышину. Они будут этим заниматься. Очень важно подготовить этот договор, серьезный договор на 10-20-30 миллиардов долларов", - подытожил глава Украины.