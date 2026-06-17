Україна планує залучити ще 20 млрд доларів військової допомоги від союзників

Україна працює над залученням додаткових 20 млрд доларів військової допомоги від союзників. Питання планують обговорити на зустрічі формату «Рамштайн».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Reuters.
Україна прагне отримати ще 20 млрд доларів військової підтримки від союзників, заявив міністр оборони Михайло Федоров під час спільної пресконференції з міністром оборони Нідерландів.
За його словами, це додаткове фінансування має доповнити вже оголошені обсяги допомоги.
Джерело в українській оборонній сфері повідомляло Reuters, що Київ планує порушити це питання на найближчій зустрічі Контактної групи з питань оборони України, також відомого як група Рамштайн, до якої входять понад 50 країн.
Федоров зазначив, що з приблизно 40 млрд доларів, які були оголошені союзниками, Україна наразі має близько 24 млрд доларів у графіку поставок.
Україна також працює з партнерами над тим, щоб змінити акценти допомоги та підвищити її ефективність.
Серед ключових потреб:
Федоров наголосив, що Україна розглядає нинішній період як "вікно можливостей" для посилення підтримки з боку партнерів.
"Ми намагаємося донести до наших партнерів, що є вікно можливостей", - сказав він.
Він також зазначив, що російське просування на фронті цього року сповільнилося, зокрема через удари українських безпілотників по логістиці та постачанню РФ.
Нагадаємо, союзники України у форматі G7 та Контактної групи з питань оборони неодноразово заявляли про посилення військової підтримки Києва, зокрема в частині систем протиповітряної оборони, далекобійних можливостей та боєприпасів.
Окремим пунктом лідери G7 виділили підготовку України до майбутньої зими, пообіцявши виділити додаткові кошти та обладнання для забезпечення енергетичної стійкості країни