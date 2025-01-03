Україна планує виробити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів, - Шмигаль

Президент України Володимир Зеленський доручив виробити 30 тисяч далекобійних дронів. Також українські підприємства планують виготовити близько 3 тисячі ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
Як зазначив глава уряду, загалом на оборону і безпеку у 2025 році заклали 2 трлн 230 млрд гривень. Кошти платників податків з держбюджету будуть направлятися на ці потреби. Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд гривень.
За словами Шмигаля, українські підприємства оборонно-промислового комплексу планують наростити виробничі спроможності до 30 млрд доларів. Він додав, що у межах проекту "Зброя перемоги" уряд запустить довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років.
"Особливу увагу будемо приділяти компоненту далекобійності та ракетній програмі. Завдання від президента України - виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів", - заявив Шмигаль.
Крім того, Україна буде розвивати "данську модель", за якою партнери купують зброю у вітчизняного ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікують залучити понад 1 млрд доларів.
Варто зазначити, що під час повномасштабної війни в Україні наростили виробництво зброї. Йдеться про дрони різних типів, боєприпаси, ракети, броньовану техніку тощо.
Україна не лише нарощує спроможності власного ОПК, але й співпрацює з союзниками для виробництва зброї. У країнах-партнерах запускають спільні виробництва озброєння.
Як повідомляли у Міністерстві оборони, Данія, Франція та Литва направили 150 млн євро на виробництво зброї в Україні.
Крім того, під час повномасштабної війни Україна розробила нові типи озброєння. Йдеться, зокрема, про морські дрони, а також про нові вітчизняні ракети. У 2024 році стало відомо, що Україна розробила ракету-дрон "Паляниця".
Детальніше про нову українську таємну зброю - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.