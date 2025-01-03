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Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский поручил произвести 30 тысяч дальнобойных дронов. Также украинские предприятия планируют изготовить около 3 тысяч ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

Как отметил глава правительства, в целом на оборону и безопасность в 2025 году заложили 2 трлн 230 млрд гривен. Средства налогоплательщиков из госбюджета будут направляться на эти цели. Расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 млрд гривен.

По словам Шмыгаля, украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют нарастить производственные возможности до 30 млрд долларов. Он добавил, что в рамках проекта "Оружие победы" правительство запустит долговременные контракты с производителями на 3-5 лет.

"Особое внимание будем уделять компоненту дальнобойности и ракетной программе. Задача от президента Украины - произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов. Украинские предприятия также планируют изготовить около 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, Украина будет развивать "датскую модель", по которой партнеры покупают оружие у отечественного ОПК для нужд украинской армии. На 2025 год ожидают привлечь более 1 млрд долларов.

 

Производство оружия в Украине

Стоит отметить, что во время полномасштабной войны в Украине нарастили производство оружия. Речь идет о дронах различных типов, боеприпасах, ракетах, бронированной технике и тому подобное.

Украина не только наращивает возможности собственного ОПК, но и сотрудничает с союзниками для производства оружия. В странах-партнерах запускают совместные производства вооружения.

Как сообщали в Министерстве обороны, Дания, Франция и Литва направили 150 млн евро на производство оружия в Украине.

Кроме того, во время полномасштабной войны Украина разработала новые типы вооружения. Речь идет, в частности, о морских дронах, а также о новых отечественных ракетах. В 2024 году стало известно, что Украина разработала ракету-дрон "Паляныця".

Подробнее о новом украинском тайном оружии - можно узнать в материале РБК-Украина.

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Денис ШмыгальОружие в УкраинеРакетыДрони