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Україна планує націоналізувати завод російського сенатора

Фото: Україна планує націоналізувати завод російського політика у Конотопі (facebook.com)
Автор: Каріна Левицька

Україна хоче націоналізувати завод підсанкційного російського сенатора Сергія Калашника, що знаходиться в Конотопі Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби Міністерства юстиції.

Мін'юст подав позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення майна російського сенатора Калашника. Предметом стягнення в дохід держави є 100% статутного капіталу українського підприємства ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

Відповідно до даних українського реєстру, засновником підприємства вказана кіпрська компанія Lepedan Investments Limited. Кінцевий бенефіціар – громадянин Грузії Авігдор Ярдені. Міністерство юстиції збирається довести, що насправді завод належить Калашнику.

Що відомо про Калашника

Сергій Калашник - громадянин Російської Федерації, 31 березня 1978 року народження, російський політик, підприємець, діючий сенатор Ради федерації РФ, який брав участь у голосуванні за прийняття федеральних законів РФ стосовно незаконної анексії територій України та був причетний до сприяння в підготовці РФ до повномасштабного вторгнення в Україну.

Конфіскація російських активів в Україні

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Крім того, вчора Вищий антикорупційний суд конфіскував частину активів у Ворони Дмитра Михайловича, який є "сенатором" РФ від окупованої частини Запорізької області.

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