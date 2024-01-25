Україна планує міжурядову конференцію щодо вступу в ЄС, - Зеленський

Український президент привітав сьогоднішній початок ґрунтовної підготовки до переговорів про вступ України до ЄС.

Він повідомив, що у Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів.

Президент також зауважив, що попереду кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС, формування української делегації та переговорної позиції.

"Розраховую на максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року", - сказав Зеленський.

Переговори України про вступ до ЄС

Європейська комісія 8 листопада 2023 року рекомендувала Європейській раді розпочати переговори про вступ України до Європейського союзу. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Київ виконав 90% необхідних для старту переговорів реформ.

Єврокомісія може наприкінці зими надати оцінку успіхам України в проведенні євроінтеграційних реформ, необхідних для вступу до ЄС. Від цього буде залежати початок переговорів щодо майбутнього членства країни у спільноті.

Нагадаємо, сьогодні віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що процес переговорів про вступ України до Європейського союзу вже фактично почався.

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