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Стефанішина про вступ України в ЄС: процес переговорів фактично почався

Україна, Четвер 25 січня 2024 17:11
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Стефанішина про вступ України в ЄС: процес переговорів фактично почався Фото: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Процес переговорів про вступ України до Європейського союзу вже фактично почався.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Мали сьогодні майже тригодинну зустріч команд, де ми дуже детально обговорювали питання. Різних дедлайнів та строків теж багато. Сьогодні ми теж фактично почали переговорний процес, його підготовку", - пояснила віцепрем'єр-міністр.

Вона пояснила, що у березні Україна очікує на чергове засідання на рівні лідерів. А до того часу готуються технічні документи.

"З точки зору наших очікувань, можу сказати, що цей процес (переговорів про вступ в ЄС - ред.) стартував саме сьогодні. Ми сьогодні започаткували процес скринінгу - це процедура, яка передбачає консультації по всіх секторах, по яких будуть переговори далі", - зауважила Стефанішина.

За словами віцепрем'єр-міністра, цей крок фактично є основним процесом після якого буде сформована переговорна позиція України та ЄС.

"Після цього будуть переговори. Тому без цього процесу, який ми започаткували сьогодні, почати переговори неможливо. Це важливо, що ми зараз в ньому (в процесі - ред.)", - додала вона.

Переговори України про вступ до ЄС

Європейська комісія 8 листопада 2023 року рекомендувала Європейській раді розпочати переговори про вступ України до Європейського союзу. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Київ виконав 90% необхідних для старту переговорів реформ.

Єврокомісія може наприкінці зими надати оцінку успіхам України в проведенні євроінтеграційних реформ, необхідних для вступу до ЄС. Від цього буде залежати початок переговорів щодо майбутнього членства країни у спільноті.

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