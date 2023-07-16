Україна після деокупації Криму притягне до відповідальності 10 тисяч колаборантів, - Ташева

"Багато хто буде притягнутий до відповідальності, але це будуть не мільйони і навіть не сотні тисяч. Це буде, можливо, 10 000 осіб", - заявила вона.

За словами Ташевої, Україна вже спілкується з різними відомствами та українськими громадянами в Криму і говорить їм, щоб вони за можливості залишали півострів, а не співпрацювали з окупантами.

"Але якщо ви залишитеся і братимете участь у незаконній окупації та воєнних злочинах, які вчиняють росіяни, вас буде притягнуто до відповідальності. Це буде нелегкий процес", - зазначила вона.

Представник президента додала, що наразі розробляється правова база для майбутніх процесів, зокрема для люстрації колишніх чиновників - громадян України, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями.

"Їм буде заборонено обіймати державні або офіційні посади протягом кількох років, як мінімум", - сказала Ташева про українських чиновників, які потрапили під люстрацію.

Деокупація Криму

Офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що завершення війни з Росією можливе лише за повного звільнення територій від ворога, у тому числі й тимчасово окупованого Криму.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, Україну неможливо уявити без Криму і перемога неможлива без його деокупації.

Також Зеленський говорив, що ворожі солдати самі почнуть втечу, щойно ЗСУ дійдуть до першого села на півострові.

Раніше Ташева розповідала, що деякі західні політики намагаються переконати Україну відмовитись від ідеї деокупувати Крим. Така реакція ґрунтується на побоюваннях перед застосуванням ядерної зброї.

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