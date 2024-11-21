Україна після атаки міжконтинентальною ракетою потребує нових систем ППО, - МЗС

"Окрім слів, ми потребуємо від партнерів та союзників конкретних дій для захисту життів. Йдеться про зміцнення повітряного щита над Україною, надання Україні комплексів, які здатні перехоплювати такий тип ракет", - пояснив речник МЗС.

Він зауважив, що такі комплекси у світі є, а зараз саме настав час передати їх Україні.

"А загалом - посилення політичної, військової, гуманітарної та фінансової підтримки нашої держави у боротьбі з російською агресією. Ми всі розуміємо, що першопричиною є саме агресія РФ проти України", - підсумував Тихий.

Водночас речник прокоментував можливість передачі Україні комплексу THAAD, який здатен збивати міжконтинентальні балістичні ракети.

"Рано розкривати деталі… Просто скажу, що таких систем кілька у світі. І ми вважаємо, що будь-яка система, яка здатна протидіяти таким загрозам, має бути в Україні… Логічно, щоб ці системи були розміщені тут і працювали на захист життя, захист людей, інфраструктури, захист держави. Тому будемо переконувати, будемо працювати з партнерами", - зазначив він.

