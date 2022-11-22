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Україна підтвердила експертну зустріч з іранцями щодо використання Росією дронів: деталі

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Вівторок 22 листопада 2022 13:34
Україна підтвердила експертну зустріч з іранцями щодо використання Росією дронів: деталі Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Єлизавета Драбкіна

Українські фахівці на зустрічі з іранськими експертами наголосили, що наслідки співпраці з РФ будуть неспівставними з можливою вигодою.

Про це спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив у коментарі РБК-Україна.

"Така експертна зустріч дійсно відбулася. Подробиці я розголошувати не можу, водночас можу запевнити, що українська сторона продовжує вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання іранської зброї з боку Росії задля війни проти України", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що Україна довела до відома Ірану позицію про те, що наслідки співучасті в агресії Росії будуть неспівставними із потенційною вигодою від співпраці з країною-агресором.

Нагадаємо, іранські ЗМІ повідомляли про проведення експертної зустрічі українських та іранських фахівців для розслідування питання використання росіянами дронів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран продовжує постачати озброєння до РФ, а транспортування здійснюється за допомогою літаків та кораблів.

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