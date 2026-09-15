Україна підтримує нову пропозицію США щодо перемир'я з РФ, - Сибіга

Україна готова підтримати дипломатичні зусилля США, які стосуються домовленості про енергетичне перемир'я з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в ефірі "Новини LIVE".

Україна підтримує нову пропозицію перемир'я

За словами Сибіги, Україна працюватиме над реалізацією пропозиції США щодо енергетичного перемир'я з країною-агресоркою.

Наразі міжнародні партнери поінформовані про позицію України щодо можливої паузи в ударах по енергетиці РФ, каже міністр.

"Україна підтримує зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на досягнення енергетичного перемир'я", - запевнив Сибіга.

Він також уточнив, що кілька інших близьких міжнародних партнерів уже передали свої пропозиції щодо роботи над майбутньої домовленістю.

Водночас, каже міністр, остаточної угоди з Росією наразі немає. Україна сподівається, що спільні зусилля міжнародних партнерів, насамперед, США, допоможуть досягти угоди.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія позитивно оцінила ідею президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я між Росією та Україною. За словами прессекретаря російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова, РФ підтримує контакти з американцями та виступає за мирні рішення.

Крім того, президент України Володимир Зеленський після заяви США про можливу домовленість щодо перемир'я в енергетиці очікує конкретного механізму, який гарантуватиме дотримання умов з боку Росії.