Україна підтримує енергетичне припинення вогню з Росією, - Зеленський

За словами президента, сьогодні він провів телефонні переговори з лідером Канади Марком Карні, главою Фінляндії Алексом Стуббом та генсеком НАТО Марком Рютте.

У центрі уваги було саме енергетичне припинення вогню між Україною та Росією, яке 11 жовтня оголосив президент США Дональд Трамп.

"Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб в Росії підтримали", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що наразі Київ очікує на подробиці від Білого дому.

"З нашого, українського боку завжди ПОВНА підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру. Дякую!", - підсумував Зеленський.