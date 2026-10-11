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Украина поддерживает энергетическое перемирие с Россией, - Зеленский

18:55 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина готова к полноценному энергетическому прекращению огня с Россией, если Москва действительно настроена на перемирие в этой сфере.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам президента, сегодня он провел телефонные переговоры с лидером Канады Марком Карни, главой Финляндии Алексом Стуббом и генсеком НАТО Марком Рютте.

В центре внимания было именно энергетическое прекращение огня между Украиной и Россией, которое 11 октября объявил президент США Дональд Трамп.

"Украина поддерживает прекращение огня и важно, чтобы в России поддержали", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что сейчас Киев ожидает подробностей от Белого дома.

"С нашей, украинской стороны всегда есть полна поддержка деэскалационных шагов, защиты жизни и необходимых решений для прекращения войны и гарантирования долговременного мира. Спасибо!", - подытожил Зеленский.

Что важно понимать, 11 октября Трамп неожиданно объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ.

Однако впоследствии украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что такой договоренности между Киевом и Московой не было.

Он также отметил, что Украина готова к прекращению огня по энергетике, если РФ тоже это сделает.

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