Украина поддерживает энергетическое перемирие с Россией, - Зеленский

Что важно понимать, 11 октября Трамп неожиданно объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ.

Однако впоследствии украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что такой договоренности между Киевом и Московой не было.

Он также отметил, что Украина готова к прекращению огня по энергетике, если РФ тоже это сделает.