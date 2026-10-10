Україна підтримала Міжнародний кримінальний суд на тлі санкційного тиску США

Україна як держава-учасниця Римського статуту підтвердила підтримку Міжнародного кримінального суду, його незалежності та доброчесності. Заява пролунала за кілька годин після того, як США запровадили санкції проти суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України в соцмережі X.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що саме цей суд допомагає притягнути Росію до відповідальності за її злочини.

"Для України МКС є життєво важливою інституцією в нашому прагненні притягнути до відповідальності за російські звірства та забезпечити справедливість для жертв і тих, хто вижив", - йдеться в заяві.

Україна також пообіцяла й надалі співпрацювати з іншими державами-учасницями, щоб суд працював ефективно.