Україна підтримала Міжнародний кримінальний суд на тлі санкційного тиску США
Україна як держава-учасниця Римського статуту підтвердила підтримку Міжнародного кримінального суду, його незалежності та доброчесності. Заява пролунала за кілька годин після того, як США запровадили санкції проти суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України в соцмережі X.
У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що саме цей суд допомагає притягнути Росію до відповідальності за її злочини.
"Для України МКС є життєво важливою інституцією в нашому прагненні притягнути до відповідальності за російські звірства та забезпечити справедливість для жертв і тих, хто вижив", - йдеться в заяві.
Україна також пообіцяла й надалі співпрацювати з іншими державами-учасницями, щоб суд працював ефективно.
Заява з'явилася в непростий для суду час. Ще в липні держсекретар США Марко Рубіо оголосив кампанію з "демонтажу загрози" з боку МКС для американського суверенітету, а згодом Вашингтон запровадив санкції проти частини суддів і прокурорів, зокрема проти голови суду Томоко Акане. Тим часом кілька держав, серед них Венесуела та Чад, оголосили про вихід із суду.
Санкції проти суду як інституції Вашингтон оголосив увечері 9 жовтня. Рубіо пояснив, що США заборонять будь-які операції з МКС і перекриють йому ресурси, звинувативши суд у спробах розширити свої повноваження і переслідувати американців. Рішення ухвалили невдовзі після того, як Нобелівську премію миру отримала колишня суддя МКС.
Україна стала повноправною учасницею Римського статуту 1 січня 2025 року, після ратифікації документа Верховною Радою у серпні 2024-го. Саме цей суд у березні 2023 року видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей.