Адміністрація Трампа вдарила санкціями по МКС після Нобеля для колишньої судді

США запроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду. Країна заборонить операції з установою, перекриє їй ресурси та обмежить здатність функціонувати.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державній департамент США.

За словами Рубіо, Вашингтон десятиліттями відкидав юрисдикцію МКС щодо американських громадян, військовослужбовців чи політичних лідерів, оскільки США не є учасником суду.

Однак рішення ухвалили через намагання суду розширити свої повноваження та притягати до відповідальності американців.

"Президент Трамп ніколи не дозволить Міжнародному кримінальному суду переслідувати американців. Саме тому сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції проти МКС. Ми заборонимо здійснювати операції з цим судом, який діє поза межами належних повноважень, перекриємо йому ресурси та паралізуємо його здатність функціонувати", - наголосив держсекретар.

У Держдепі зазначили, що понад рік відкладали це рішення та очікували кроків доброї волі від суду чи держав-учасниць. Попри запроваджені обмеження, Вашингтон залишає можливість для діалогу.

Захід розробили так, щоб надати державам-учасницям змогу провести переговори та запропонувати рішення, яке врахує занепокоєння США. Якщо ж дипломатичні зусилля не дадуть результату, Сполучені Штати коригуватимуть свої дії надалі.

"Наше послання чітке: Сполучені Штати та їхні громадяни не підпадають під юрисдикцію МКС. Обидві партії погоджуються з цим... Або МКС припинить свої погрози, або ми покладемо край існуванню МКС", - підкреслив Рубіо.

Він також закликав союзників США, які є учасниками МКС і покладаються на американських військових у питаннях оборони, сприяти врегулюванню ситуації.

Якщо цього не станеться, Вашингтон продовжить діяти до повного усунення загрози для своїх громадян.

Рішення про санкції ухвалено на тлі резонансної події в Гаазі - лише через кілька годин після того, як Нобелівську премію миру 2026 року отримала колишня суддя МКС.