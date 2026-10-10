Украина поддержала Международный уголовный суд на фоне санкционного давления США

Украина как государство-участник Римского устава подтвердило поддержку Международного уголовного суда, его независимости и добродетели. Заявление прозвучало через несколько часов после того, как США ввели санкции против суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины в соцсети X.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что именно этот суд помогает привлечь Россию к ответственности за ее преступления.

"Для Украины МКС является жизненно важным институтом в нашем стремлении привлечь к ответственности за российские зверства и обеспечить справедливость для жертв и выживших", - говорится в заявлении.

Украина также пообещала и дальше сотрудничать с другими государствами-участниками, чтобы суд работал эффективно.