Україна не підпише угоду зі США, якщо вона загрожуватиме вступу до ЄС, - Зеленський

Зеленський зазначив, що Україна не підпише угоду зі США, якщо вона буде загрожувати вступу до ЄС.

"У Конституції України чітко зрозуміло, що наш курс - до ЄС. Є дуже важливі реформи, є відповідні кроки. Ніщо, що може загрожувати вступу України до ЄС, не може бути сприйнято", - наголосив президент.

Глава держави додав, що розгляне угоду, "коли там не буде відповідних законодавчих загроз".