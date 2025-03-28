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Украина не подпишет соглашение с США, если оно будет угрожать вступлению в ЕС, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Соглашение с США о редкоземельных металлах не будет подписано, если оно будет угрожать вступлению Украины в Европейский Союз.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

Зеленский отметил, что Украина не подпишет соглашение с США, если оно будет угрожать вступлению в ЕС.

"В Конституции Украины четко понятно, что наш курс - в ЕС. Есть очень важные реформы, есть соответствующие шаги. Ничто, что может угрожать вступлению Украины в ЕС, не может быть воспринято", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что рассмотрит соглашение, "когда там не будет соответствующих законодательных угроз".

 

Соглашение Украины и США

Напомним, недавно США предложили Украине заключить сразу полное соглашение о редкоземельных металлах. Ранее страны хотели подписать рамочное соглашение.

Как сообщалось, в проекте соглашения предполагается, что США будут иметь полный контроль над энергетической и добывающей отраслями.

В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, Украина только сегодня официально получила от США проект нового соглашения. Он содержит пункты, которые ранее отвергали стороны.

Подробнее о новом соглашении - в материале РБК-Украина.

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