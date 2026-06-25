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Україна підписала зі Світовим банком угоду на мільярди: куди підуть гроші

18:32 25.06.2026 Чт
2 хв
Для отримання коштів Київ виконав низку умов
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Світовий банк та Україна уклали угоду на 3,39 млрд доларів (Getty Images)

Україна отримає від Світового банку 3,39 млрд доларів, які спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Пакет домовленостей було підписано в межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO).

Фінансування складатиметься з двох частин:

  • 1,04 млрд доларів - позика на політику розвитку, з яких 500 млн доларів забезпечені гарантією Великої Британії, а 540 млн доларів - гарантією Японії;
  • 2,35 млрд доларів - грантові кошти від Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Залучення допомоги стало результатом виконання Україною низки умов, зокрема ухвалення 13 законів та 7 підзаконних актів. Реформи торкнулися таких сфер:

  • публічних закупівель;
  • інтеграції енергоринку з ЄС;
  • розвитку агросектору;
  • підтримки ветеранського підприємництва;
  • житлової політики та дошкільної освіти.

Стратегічні плани на майбутнє

Свириденко під час зустрічі з президентом Світового банку Аджаєм Бангою обговорила наступний етап партнерства.

"Працюємо разом над концепцією "Економіки майбутнього" - довгостроковою стратегією, яка має визначити, якою буде українська економіка після завершення війни. Серед пріоритетів також - сучасна житлова політика", - зазначила прем'єр.

Вона наголосила, що одним ключових елементів повернення українців додому є масштабування доступної іпотеки та створення умов для придбання людьми власного житла.

Нагадаємо, сьогодні Україна отримала перший транш у розмірі 3,2 млрд євро з кредиту від ЄС на 90 млрд євро.

Зазначимо, раніше Євросоюз скоригував структуру траншу і виключив із початкового пакета 5,9 млрд євро, які хотіли спрямувати на виробництво та закупівлю дронів. Натомість до нього включили мільярди прямої бюджетної підтримки.

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