Україна підписала зі Світовим банком угоду на мільярди: куди підуть гроші

Нагадаємо, сьогодні Україна отримала перший транш у розмірі 3,2 млрд євро з кредиту від ЄС на 90 млрд євро.

Зазначимо, раніше Євросоюз скоригував структуру траншу і виключив із початкового пакета 5,9 млрд євро, які хотіли спрямувати на виробництво та закупівлю дронів. Натомість до нього включили мільярди прямої бюджетної підтримки.