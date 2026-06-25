Украина подписала со Всемирным банком сделку на миллиарды: куда пойдут деньги

Напомним, сегодня Украина получила первый транш в размере 3,2 млрд евро по кредиту от ЕС на 90 млрд евро.

Напомним, ранее Евросоюз скорректировал структуру транша и исключил из начального пакета 5,9 млрд евро, которые хотели направить на производство и закупку дронов. Вместо него включили миллиарды прямой бюджетной поддержки.