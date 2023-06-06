Україна підписала угоду з Францією про призупинення виплат за офіційним боргом

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав з послом Франції в Києві Етьєном де Понсеном угоду щодо призупинення виплат за державним боргом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

Яка зазначив міністр, призупинення виплат за офіційним боргом дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України та направити кошти на фінансування першочергових потреб та підтримати економіку, яка постраждала від війни.

Мораторій на виплату боргів

Нагадаємо, 14 вересня 2022 року міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу з метою пом’якшення економічних наслідків агресивної війни Росії проти України.

Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

У березні Група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу ("Група кредиторів", GCU) надала фінансові гарантії для програми Міжнародного валютного фонду з метою відновлення макроекономічної стабільності країни.

Надання фінансових гарантій з боку GCU включає продовження мораторію на виплату боргів України з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ (2023-2027 роки).