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Україна підписала угоду з ЄС про безповоротну допомогу на 5,27 млрд євро

Фото: ЄС надасть Україні безповоротну допомогу на 5,27 млрд євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна підписала фінансову угоду з Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Від України угоду підписала перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС в рамках Ukraine Facility. Це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility.

Всього бюджетна підтримка в рамках першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро. Програма передбачає надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Програма Ukraine Facility

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік

У червні Україна та Європейський Союз уклали кредитну угоду в межах Ukraine Facility. Документ підписали міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року та 1,9 млрд євро в червні. У другому кварталі необхідно виконати 9 індикаторів, що дозволить отримати 4,1 млрд євро у вересні 2024 року.

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