Україна підписала угоди з ЄІБ щодо виділення понад 100 млн євро на відновлення, - Шмигаль

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали декілька угод. Вони передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського прем'єра Дениса Шмигаля.
Сьогодні, 10 лютого, Шмигаль зустрівся з президентом ЄІБ Надією Кальвіно. Саме під час цієї зустрічі були укладені угоди щодо допомоги Україні.
За словами прем'єра, зокрема, 16,5 млн євро Європейський інвестиційний банк виділить на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.
Натомість друга угода відкриває шлях для отримання 100 млн євро на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.
"Вдячні Банку за допомогу у відбудові інфраструктури, що зазнала пошкоджень внаслідок російської агресії", - зауважив глава уряду.
Водночас Шмигаль зауважив, що під час зустрічі з Кальвіно вони окремо обговорили фінансування у межах нашої двосторонньої співпраці.
"Загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 млрд євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики", - пояснив він.
Прем'єр також відзначив й інші нагальні пріоритети співпраці, які потребують подальших інвестицій, зокрема:
Шмигаль підсумував, що від початку повномасштабної війни ЄІБ мобілізував на підтримку України понад 2 млрд євро.
"Дякуємо за вагомий внесок у посилення стійкості та розбудову нашої держави", - сказав він.
Внаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів на всій території України є пошкодження критичної інфраструктури. Зокрема це стосується енергетики, оскільки росіяни постійно намагаються завдати шкоди таким об'єктам під час своїх ракетних ударів і атак дронами.
Нагадаємо, що в червні 2024 року стало відомо, що Європейський інвестиційний банк надасть Україні 100 млн євро для відновлення та модернізації соціальної інфраструктури.
У своєму матеріалі РБК-Україна детально описало, на що підуть виділені кошти.
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