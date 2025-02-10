Украина подписала соглашения с ЕИБ о выделении более 100 млн евро на восстановление, - Шмыгаль

Сегодня, 10 февраля, Шмыгаль встретился с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино. Именно во время этой встречи были заключены соглашения о помощи Украине.

По словам премьера, в частности, 16,5 млн евро Европейский инвестиционный банк выделит на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности.

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент ЕИБ Надежда Кальвино (t.me/Denys_Smyhal)

Зато второе соглашение открывает путь для получения 100 млн евро на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе.

"Благодарны Банку за помощь в восстановлении инфраструктуры, которая была повреждена в результате российской агрессии", - отметил глава правительства.

В то же время Шмыгаль отметил, что во время встречи с Кальвино они отдельно обсудили финансирование в рамках нашего двустороннего сотрудничества.

"В целом портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из крупнейших и состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро. Это проекты в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики", - пояснил он.

Премьер также отметил и другие неотложные приоритеты сотрудничества, которые требуют дальнейших инвестиций, в частности:

пункты перехода,

дорожная инфраструктура,

поддержка малого и среднего бизнеса, муниципалитетов,

стабильность энергетического сектора.

Шмыгаль подытожил, что с начала полномасштабной войны ЕИБ мобилизовал на поддержку Украины более 2 млрд евро.

"Спасибо за весомый вклад в усиление устойчивости и развитие нашего государства", - сказал он.