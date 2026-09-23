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Україна підписала Drone Deal з Фінляндією і вже готує угоду з Австралією

22:20 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Олександр Стубб (Getty Images)

Україна та Фінляндія офіційно закріпили співробітництво у виробинцтві дронів. Незабаром Drone Deal підпише і Австралія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Drone Deal з Фінляндією

Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере у Нью-Йорку.

"Фінляндія та Норвегія - дуже сильні наші партнери, і я дякую за змістовний обмін думками. Звісно, передусім обговорили зимовий пакет і захист нашої енергетики від російських атак", - каже президент.

Також Зеленський і Стубб підписали угоду Drone Deal.

"Це важливий крок для спільного захисту наших людей та ще сильнішого партнерства між нашими країнами. Ми завжди готові ділитися тим, що допомогло нам захищати життя, з найближчими друзями. Дякую!", - каже Зеленський.

Угоди з Австралією

Також Зеленський підписав з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі двосторонню безпекову угоду. Вона відкриває ще більше можливостей поглиблювати партнерство.

Австралія зробила новий оборонний внесок на 60 мільйонів доларів на:

  • енергетику,
  • захисне обладнання,
  • гуманітарну допомогу.

Санкції проти РФ

Також Австралія ухвалила новий санкційний пакет проти російських поплічників і суден тіньового флоту.

"Дуже правильний сигнал зараз, коли у Європі йдуть спроби виключити із санкційних списків путінських олігархів. Дякую Прем’єр-міністру, уряду та всій Австралії за незмінну підтримку!" - каже президент.

Майбутній Drone Deal з Австралією

Зеленський запевнив прем’єр-міністра, що Україна готова у відповідь ділитися досвідом і технологіями.

"Морські дрони, наземні платформи, системи зі штучним інтелектом – усе це не обмежується виключно бойовим застосуванням і може значно допомогти посилити національну безпеку. Домовилися, що наші команди попрацюють над підготовкою Drone Deal", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна та Норвегія домовилися посилити співпрацю у сфері безпілотних систем та оборонних технологій. Сторони підписали Drone Deal.

Крім того, понад 20 країн хочуть приєднатися до українського Drone Deal. Україна не просто продаватиме дрони, а ділитиметься бойовим досвідом та розгортатиме спільні виробництва за кордоном.

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УкраїнаФінляндіяDrone Deals