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Украина подписала Drone Deal с Финляндией и уже готовит соглашение с Австралией

22:20 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)

Украина и Финляндия официально закрепили сотрудничество в производстве дронов. В скором времени Drone Deal подпишет и Австралия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Drone Deal с Финляндией

Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Нью-Йорке.

"Финляндия и Норвегия - очень сильные наши партнеры, и я благодарю за содержательный обмен мнениями. Конечно, прежде всего обсудили зимний пакет и защиту нашей энергетики от российских атак", - говорит президент.

Также Зеленский и Стубб подписали соглашение Drone Deal.

"Это важный шаг для совместной защиты наших людей и еще более сильного партнерства между нашими странами. Мы всегда готовы делиться тем, что помогло нам защищать жизнь, с ближайшими друзьями. Спасибо!", - говорит Зеленский.

Соглашения с Австралией

Также Зеленский подписал с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи двустороннее соглашение о безопасности. Оно открывает еще больше возможностей углублять партнерство.

Австралия внесла новый оборонный взнос на 60 миллионов долларов на:

  • энергетику,
  • защитное оборудование,
  • гуманитарную помощь.

Санкции против РФ

Также Австралия приняла новый санкционный пакет против российских приспешников и судов теневого флота.

"Очень правильный сигнал сейчас, когда в Европе идут попытки исключить из санкционных списков путинских олигархов. Спасибо Премьер-министру, правительству и всей Австралии за неизменную поддержку!" - говорит президент.

Будущий Drone Deal с Австралией

Зеленский заверил премьер-министра, что Украина готова в ответ делиться опытом и технологиями.

"Морские дроны, наземные платформы, системы с искусственным интеллектом - все это не ограничивается исключительно боевым применением и может значительно помочь усилить национальную безопасность. Договорились, что наши команды поработают над подготовкой Drone Deal", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина и Норвегия договорились усилить сотрудничество в сфере беспилотных систем и оборонных технологий. Стороны подписали Drone Deal.

Кроме того, более 20 стран хотят присоединиться к украинскому Drone Deal. Украина не просто будет продавать дроны, а делиться боевым опытом и развертывать совместные производства за рубежом.

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