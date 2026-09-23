Україна підписала Drone Deal з Фінляндією і вже готує угоду з Австралією
Україна та Фінляндія офіційно закріпили співробітництво у виробинцтві дронів. Незабаром Drone Deal підпише і Австралія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Drone Deal з Фінляндією
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере у Нью-Йорку.
"Фінляндія та Норвегія - дуже сильні наші партнери, і я дякую за змістовний обмін думками. Звісно, передусім обговорили зимовий пакет і захист нашої енергетики від російських атак", - каже президент.
Також Зеленський і Стубб підписали угоду Drone Deal.
"Це важливий крок для спільного захисту наших людей та ще сильнішого партнерства між нашими країнами. Ми завжди готові ділитися тим, що допомогло нам захищати життя, з найближчими друзями. Дякую!", - каже Зеленський.
Угоди з Австралією
Також Зеленський підписав з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі двосторонню безпекову угоду. Вона відкриває ще більше можливостей поглиблювати партнерство.
Австралія зробила новий оборонний внесок на 60 мільйонів доларів на:
- енергетику,
- захисне обладнання,
- гуманітарну допомогу.
Санкції проти РФ
Також Австралія ухвалила новий санкційний пакет проти російських поплічників і суден тіньового флоту.
"Дуже правильний сигнал зараз, коли у Європі йдуть спроби виключити із санкційних списків путінських олігархів. Дякую Прем’єр-міністру, уряду та всій Австралії за незмінну підтримку!" - каже президент.
Майбутній Drone Deal з Австралією
Зеленський запевнив прем’єр-міністра, що Україна готова у відповідь ділитися досвідом і технологіями.
"Морські дрони, наземні платформи, системи зі штучним інтелектом – усе це не обмежується виключно бойовим застосуванням і може значно допомогти посилити національну безпеку. Домовилися, що наші команди попрацюють над підготовкою Drone Deal", - каже він.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна та Норвегія домовилися посилити співпрацю у сфері безпілотних систем та оборонних технологій. Сторони підписали Drone Deal.
Крім того, понад 20 країн хочуть приєднатися до українського Drone Deal. Україна не просто продаватиме дрони, а ділитиметься бойовим досвідом та розгортатиме спільні виробництва за кордоном.