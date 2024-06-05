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Україна підняла тариф на світло для відновлення енергосистеми після масованих обстрілів, - FT

Фото: тариф на світло підняли для відновлення енергосистеми після масованих обстрілів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

В Україні підняли тариф на світло через необхідність фінансування відновлення енергосистеми після масованих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"У п’ятницю влада України вдвічі збільшила вартість електроенергії у спробі профінансувати відновлення енергосистеми, але вона все ще не відповідає ринковій вартості", - йдеться в статті.

В коментарі Financial Times керівник відділу досліджень енергетики та клімату Київської школи економіки Борис Додонов сказав, що якщо не вжити жодних заходів для відновлення енергосистеми, то у січні населення буде отримувати електроенергію від двох до чотирьох годин на добу.

Додонов додав, що Україна намагається збільшити використання зелених технологій. Вони вважаються вирішальними для майбутнього енергобезпеки України, але потребують іноземних інвестицій, які важко зараз отримати з урахуванням наявних в країні ризиків.

 

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що збільшення тарифу на електроенергію для населення було потрібно для відновлення пошкодженої росіянами державної генерації.

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ЕлектроенергіяТарифи на ЖКГ