RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина подняла тариф на свет для восстановления энергосистемы после массированных обстрелов, - FT

Фото: тариф на свет подняли для возобновления энергосистемы после массированных обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Украине подняли тариф на свет из-за необходимости финансирования восстановления энергосистемы после массированных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"В пятницу власти Украины вдвое увеличили стоимость электроэнергии в попытке профинансировать восстановление энергосистемы, но они все еще не соответствуют рыночной стоимости", - говорится в статье.

В комментарии Financial Times руководитель отдела исследований энергетики и климата Киевской школы экономики Борис Додонов сказал, что если не принять никаких мер по восстановлению энергосистемы, то в январе население будет получать электроэнергию от двух до четырех часов в сутки.

Додонов добавил, что Украина пытается увеличить использование зеленых технологий. Они считаются решающими для будущего энергобезопасности Украины, но нуждаются в иностранных инвестициях, которые трудно сейчас получить с учетом имеющихся в стране рисков.

 

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения требовалось для восстановления поврежденной россиянами государственной генерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияТарифы на ЖКХ