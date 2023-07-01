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Україна не піде на компроміси з територіальної цілісності заради НАТО, - Зеленський

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Субота 01 липня 2023 16:44
Україна не піде на компроміси з територіальної цілісності заради НАТО, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

НАТО зобов'язує Україну до великої кількості компромісів, однак не всіх варто дотримуватись.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Україна ні в якому разі не піде на компроміси щодо своєї територіальної цілісності. Окрім цього президент очікує отримати чіткий сигнал про членство в НАТО на саміті у Вільнюсі.

"Що стосується компромісів щодо НАТО. Знову-таки ви використовуєте слова компроміс, а потім говорите про компроміси щодо кордонів, чи не занадто багато компромісів для однієї держави", - сказав він.

Шлях України до НАТО

Рік тому, під час повномасштабного вторгнення РФ, Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени НАТО та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували на тому, що Україна не приєднається до Альянсу, поки триває війна.

Прем'єр Іспанії в Україні

Сьогодні 1 липня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва з робочим візитом. Мета візиту глави уряду - підтвердити підтримку України.

Він вже виступив у Верховній раді, а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленський.

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Володимир Зеленський НАТО
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