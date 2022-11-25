Україна не піде на капітуляцію в обмін на світло: в ОП емоційно звернулися до Заходу

"Коли ведемо переговори, коли розмовляємо з кимось на різних майданчиках, ми говоримо: "Знаєте, ви все одно нам це дасте, у будь-якому разі. Бо ви не зможете дивитися, як люди "геноцидять" інших людей. У такій кількості й так демонстративно. Ви все одно передасте нам ракети ATACMS, ви все одно передасте нам бронетехніку: Leopard чи Abrams - будь-яку бронетехніку", - зазначив Подоляк.

За його словами, українська сторона пояснює необхідність швидшого постачання озброєнь і партнери це розуміють, але "ще не можуть перейти через цей ключовий страх - страх війни як такої, ми наче в різних просторах перебуваємо".

"Тому що не можна програти війну. І ми не будемо відмовлятися від війни заради капітуляції в обмін на світло. Ви будете нам передавати системи ПРО в будь-якому разі, тому що треба захистити небо. Щоб ми зменшили кількість цих фото, які ви маєте побачити - вбитих людей у 21 столітті, тому що вони вдома перебували в мирному місті Києві чи мирному місті Вінниці", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, що Кремль вже відкрито став шантажувати Україну обстрілами по об'єктах інфраструктури. Ворог ставить ультиматум: "виконайте умови РФ - і обстріли нібито припиняться".

Зазначимо, в Офісі президента неодноразово пояснювали, що переговори з Росією невигідні як Україні, так і Європі, оскільки тимчасове перемир'я означатиме наступний етап війни через деякий час.

При цьому деякі західні політики бачать "вікно можливостей" для проведення переговорів між Україною та РФ.

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