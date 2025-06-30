Україна під постійним вогнем. Лише два дні без ракет і дронів за півтора року, - Сибіга

Україна за останні півтора року лише двічі не перебувала під атакою ракет та дронів різного типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МЗС України Андрія Сибігу під час спільній пресконференції з німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

Він розповів, що під час зустрічі Вадефулем їм зробили презентацію статистики щодо інтенсивності російського ракетного терору. У статистиці було охоплено минулий рік та частину цього року.

Статистику було відображено у трьох кольорах - червоний, тобто дні, коли наносився удар, жовтий, коли він був найбільш інтенсивний із застосуванням значної кількості комбінованого удару, це і дрони, це і ракети різного типу. Та зелений.

"Так ось за цей період лише два квадратики зелених, тобто за цей період Україна лише двічі не була атакована російськими ракетами та дронами. Ось така статистика, ось така відповідь російського агресора на всі мирні пропозиції", - розповів Сибіга.

Масовані обстріли України

У 2025 році Росія неодноразово здійснювала масштабні масовані обстріли території України, використовуючи дрони, ракети різного типу, а також авіаційні бомби. Найбільший удар припав на ніч на 7 березня, коли по всій території України було випущено 67 ракет різних типів та 194 ударних дронів-камікадзе.

Інша масована атака відбулася у квітні, коли впродовж кількох днів Росія застосовувала комбіновані удари - поєднуючи "Шахеди", ракети Х-101, "Калібри" та балістичні ракети "Іскандер". Найкривавішим був удар по Кривому Рогу. Там внаслідок удару 4 квітня загинули 20 осіб, дев'ять з яких - діти.

Остання велика хвиля обстрілів сталася в червні, коли Росія знову намагалася паралізувати українську енергосистему. Особливо інтенсивною була ніч на 22 червня: удари були нанесені по ТЕС і підстанціях у центрі та заході України.

А ось у ніч на 29 червня Росія випустила по Україні рекордну кількість цілей - 537. Це були як ударні дрони, так і ракети різного типу. Також варто нагадати, що під час відбиття цієї ворожої атаки загинув досвідчений льотчик F-16 Максим Устименко.