Украина под постоянным огнем. Всего два дня без ракет и дронов за полтора года, - Сибига

Украина за последние полтора года лишь дважды не находилась под атакой ракет и дронов различного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Иоганном Вадефулем.

Он рассказал, что во время встречи с Вадефулем им сделали презентацию статистики по интенсивности российского ракетного террора. В статистике был охвачен прошлый год и часть этого года.

Статистика была отражена в трех цветах - красный, то есть дни, когда наносился удар, желтый, когда он был наиболее интенсивный с применением значительного количества комбинированного удара, это и дроны, это и ракеты различного типа. И зеленый.

"Так вот за этот период только два квадратика зеленых, то есть за этот период Украина только дважды не была атакована российскими ракетами и дронами. Вот такая статистика, вот такой ответ российского агрессора на все мирные предложения", - рассказал Сибига.

Массированные обстрелы Украины

В 2025 году Россия неоднократно осуществляла масштабные массированные обстрелы территории Украины, используя дроны, ракеты различного типа, а также авиационные бомбы. Самый большой удар пришелся на ночь на 7 марта, когда по всей территории Украины было выпущено 67 ракет различных типов и 194 ударных дронов-камикадзе.

Другая массированная атака состоялась в апреле, когда в течение нескольких дней Россия применяла комбинированные удары - сочетая "Шахеды", ракеты Х-101, "Калибры" и баллистические ракеты "Искандер". Самым кровавым был удар по Кривому Рогу. Там в результате удара 4 апреля погибли 20 человек, девять из которых - дети.

Последняя большая волна обстрелов произошла в июне, когда Россия снова пыталась парализовать украинскую энергосистему. Особенно интенсивной была ночь на 22 июня: удары были нанесены по ТЭС и подстанциям в центре и западе Украины.

А вот в ночь на 29 июня Россия выпустила по Украине рекордное количество целей - 537. Это были как ударные дроны, так и ракеты различного типа. Также стоит напомнить, что во время отражения этой вражеской атаки погиб опытный летчик F-16 Максим Устименко.