Україна під масштабною атакою російських "Шахедів": де оголошено тривогу

Російська армія запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері вівторка, 15 квітня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків. Групи дронів було зафіксовано у повітряному просторі Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
Рух ворожих уданих дронів станом на 22:00:
Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.
Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни запускали ударні безпілотники у бік України, це призвело до оголошення тривоги у низці областей.
Цікаво і те, що це була не типова тактика росіян, адже окупанти зазвичай вони запускають дрони ввечері, для того, щоб мобільними групам ППО було важче їх збивати.
Раніше ми писали, що у Сумах також пролунав вибух після тривалої присутності ворожого дрона в небі - усе місто було оповите димом.
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