Україна під масштабною атакою російських "Шахедів": де оголошено тривогу

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків. Групи дронів було зафіксовано у повітряному просторі Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Рух ворожих уданих дронів станом на 22:00:

Сумщина: через Шостку курсом на Чернігівщину;

декілька шахедів у напрямку Охтирки;

декілька груп БпЛА курсом на Полтаву;

"Шахеди" у передмісті Кропивницького;

групи БпЛА від Запоріжжя курсом на Дніпро;

БпЛА через Херсонщину/Дніпропетровщину, у напрямку Миколаївщини.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни запускали ударні безпілотники у бік України, це призвело до оголошення тривоги у низці областей.

Цікаво і те, що це була не типова тактика росіян, адже окупанти зазвичай вони запускають дрони ввечері, для того, щоб мобільними групам ППО було важче їх збивати.