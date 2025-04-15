Украина под масштабной атакой российских "Шахедов": где объявлена тревога

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений. Группы дронов были зафиксированы в воздушном пространстве Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Движение вражеских удаленных дронов по состоянию на 22:00:

Сумская область: через Шостку курсом на Черниговскую область;

несколько шахедов в направлении Ахтырки;

несколько групп БпЛА курсом на Полтаву;

"Шахеды" в пригороде Кропивницкого;

группы БпЛА от Запорожья курсом на Днепр;

БпЛА через Херсонскую/Днепропетровскую область, в направлении Николаевщины.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Напомним, сегодня утром россияне запускали ударные беспилотники в сторону Украины, это привело к объявлению тревоги в ряде областей.

Интересно и то, что это была не типичная тактика россиян, ведь оккупанты обычно они запускают дроны вечером, для того, чтобы мобильными группам ПВО было труднее их сбивать.