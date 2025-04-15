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Украина под масштабной атакой российских "Шахедов": где объявлена тревога

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская армия запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером вторника, 15 апреля. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений. Группы дронов были зафиксированы в воздушном пространстве Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Движение вражеских удаленных дронов по состоянию на 22:00:

  • Сумская область: через Шостку курсом на Черниговскую область;
  • несколько шахедов в направлении Ахтырки;
  • несколько групп БпЛА курсом на Полтаву;
  • "Шахеды" в пригороде Кропивницкого;
  • группы БпЛА от Запорожья курсом на Днепр;
  • БпЛА через Херсонскую/Днепропетровскую область, в направлении Николаевщины.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Напомним, сегодня утром россияне запускали ударные беспилотники в сторону Украины, это привело к объявлению тревоги в ряде областей.

Интересно и то, что это была не типичная тактика россиян, ведь оккупанты обычно они запускают дроны вечером, для того, чтобы мобильными группам ПВО было труднее их сбивать.

Ранее мы писали, что в Сумах также прогремел взрыв после длительного присутствия вражеского дрона в небе - весь город был окутан дымом.

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