Україна під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Харкові, у Києві тривога

Вибухи у Харкові 28 листопада

Перші вибухи лунали в Харкові близько 20:30. Тоді Повітряні сили заявили, що по Харківській області запустили керовані авіабомби.

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко написав про те, що окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Харківської області. Внаслідок цього у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти, за попередньою інформацією, вдарили по Немишлянському району Харкова керованою авіабомбою.

У Салтівському районі Харкова після удару пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки.